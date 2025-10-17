Arrivano 11 nuovi vigili del fuoco ad Arezzo
Arezzo, 17 ottobre 2025 – È passato poco più di un mese dalla visita ad Arezzo del sottosegretario all’interno Emanuele Prisco, del capo del personale dei Vigili del Fuoco, prefetto Maddalena De Luca, e del capo del Corpo, Eros Mannino, in cui era stato promesso un potenziamento dell’organico con 11 nuovi vigili del fuoco per il Comando provinciale. Oggi quella promessa diventa realtà: il 27 ottobre arriveranno i nuovi operatori, segnando un passo concreto verso il rafforzamento del presidio aretino. “Siamo estremamente contenti – dichiara David Mencarelli, coordinatore Fns Cisl Arezzo – e ringraziamo il sottosegretario Prisco, il prefetto De Luca e il capo del corpo per aver mantenuto la parola data. 🔗 Leggi su Lanazione.it
