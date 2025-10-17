Arrivano 11 nuovi vigili del fuoco ad Arezzo

Lanazione.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 17 ottobre 2025 – È passato poco più di un mese dalla visita ad Arezzo del sottosegretario all’interno Emanuele Prisco, del capo del personale dei Vigili del Fuoco, prefetto Maddalena De Luca, e del capo del Corpo, Eros Mannino, in cui era stato promesso un potenziamento dell’organico con 11 nuovi vigili del fuoco per il Comando provinciale. Oggi quella promessa diventa realtà: il 27 ottobre arriveranno i nuovi operatori, segnando un passo concreto verso il rafforzamento del presidio aretino. “Siamo estremamente contenti – dichiara David Mencarelli, coordinatore Fns Cisl Arezzo – e ringraziamo il sottosegretario Prisco, il prefetto De Luca e il capo del corpo per aver mantenuto la parola data. 🔗 Leggi su Lanazione.it

arrivano 11 nuovi vigili del fuoco ad arezzo

© Lanazione.it - “Arrivano 11 nuovi vigili del fuoco ad Arezzo”

News recenti che potrebbero piacerti

arrivano 11 nuovi vigili“Arrivano 11 nuovi vigili del fuoco ad Arezzo” - Arezzo, 17 ottobre 2025 – È passato poco più di un mese dalla visita ad Arezzo del sottosegretario all’interno Emanuele Prisco, del capo del personale dei Vigili del Fuoco, prefetto Maddalena De Luca, ... Come scrive lanazione.it

In arrivo 11 nuovi pompieri ma ne mancano ancora 50 - Al Comando dei vigili del fuoco di Monza arrivano 11 nuovi pompieri. Segnala ilgiorno.it

Arrivano 10 nuovi vigili del fuoco Resta aperto il nodo della nuova caserma - Arriveranno dieci nuovi vigili del fuoco a rafforzare il comando provinciale di Pavia. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Arrivano 11 Nuovi Vigili