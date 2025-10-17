Arriva il via libera dell’Anas Sì alla rotonda al McDonald’s

Per la nuova rotonda del McDonald’s sulla Saronno-Monza dovrebbe essere finalmente la volta buona. Anas ha dato il via libera all’inizio dei lavori lo scorso 6 ottobre, rispondendo alla richiesta presentata solo il 14 settembre. Da questo momento l’impresa può effettuare i lavori sulla Saronno-Monza, proprio a cavallo del confine tra Solaro e Saronno, comunicando almeno 15 giorni prima l’apertura effettiva del cantiere. Poi avrà a disposizione 360 giorni per ultimare l’opera. Si tratta di un intervento previsto dall’accordo tra Comune e privato che ha portato alla realizzazione del ristorante McDonald’s aperto dal 28 dicembre 2023 e di un altro edificio commerciale, che però non è stato ancora costruito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

