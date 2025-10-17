Arresto cardiaco | a lezione di manovre salvavita in piazza con la Croce rossa
BRINDISI - Brindisi si prepara a dedicare una mattinata cruciale alla sensibilizzazione sull'arresto cardiaco grazie all'iniziativa “Due mani sul cuore”, organizzata dal comitato di Brindisi della Croce rossa italiana per celebrare il “World Restart A Heart Day” (Giornata mondiale di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dramma questa mattina in corso Torino, nel quartiere genovese della Foce, dove un uomo di 62 anni è stato colpito da arresto cardiaco mentre si trovava alla guida dell’auto - facebook.com Vai su Facebook
Cosa fareste se una persona davanti a voi avesse un arresto cardiaco? Solo il 6% degli italiani saprebbe cosa fare. La tempestività di un intervento può salvare la vita delle persone. Bisogna imparare da piccoli nelle scuola a fare un massaggio cardiaco, usar - X Vai su X
A lezione di primo soccorso, a Predazzo coinvolti quasi 200 bambini - Nell'iniziativa organizzata dall'Azienda Sanitaria coinvolte alunne e alunni delle quinte delle scuole primarie delle Valli di Fiemme e Fassa ... Lo riporta rainews.it
A lezione di rianimazione - Ieri mattina, nella hall dell’ospedale di Rovigo, il personale del Suem 118 ha mostrato ai cittadini le manovre salvavita di rianimazione cardio- Come scrive polesine24.it
Arresto cardiaco. Solo il 16% degli italiani interverrebbe con le manovre di rianimazione, il 29% si limiterebbe a chiamare i soccorsi - Il dato da uno studio condotto dall’Osservatorio Opinion Leader 4 Future e rilanciato dall’Irc (Italian Resuscitation Council) alla vigilia della Giornata Internazionale della Rianimazione Cardiopolmo ... quotidianosanita.it scrive