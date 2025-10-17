Arresto cardiaco | a lezione di manovre salvavita in piazza con la Croce rossa

Brindisireport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Brindisi si prepara a dedicare una mattinata cruciale alla sensibilizzazione sull'arresto cardiaco grazie all'iniziativa “Due mani sul cuore”, organizzata dal comitato di Brindisi della Croce rossa italiana per celebrare il “World Restart A Heart Day” (Giornata mondiale di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

