Arrestato con due chili di droga resta in carcere il dipendente del tribunale Denunciata in concorso la convivente

ANCONA – Resterà in carcere il dipendente del tribunale arrestato mercoledì dai carabinieri perché trovato con due chili di cocaina. Ieri il gip Carlo Masini ha convalidato l'arresto confermando anche la misura cautelare. Davanti al giudice l'arrestato, 58 anni, si è avvalso della facoltà di non. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

