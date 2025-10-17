Arrestato 58enne per stalking | perseguitava l’ex compagna in carcere a Como

Un 58enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Lurate Caccivio in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Como su richiesta della Procura. L’uomo è accusato del reato di atti persecutori aggravati nei confronti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

