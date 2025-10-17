Arrestato 38enne ospite in comunità | deve scontare otto anni di carcere

Casertanews.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finita questa mattina, venerdì 17 ottobre 2025, la libertà vigilata di un 38enne originario di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri della Stazione di Valle di Maddaloni presso una comunità terapeutica del territorio, dove si trovava in regime di affidamento in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

