Arrestati il cestista Vildoza e la moglie | botte a una paramedica

Dopo partita decisamente turbolento per Luca Vildoza, 30 anni, playmaker argentino della Virtus Bologna, arrestato mercoledì notte con la moglie, la pallavolista serba Milica Tasic, per aver aggredito l’operatrice di un’ambulanza nel corso di una lite in strada, su viale Silvani, a Bologna. Dopo una notte passata in questura e il fermo con l’accusa di lesioni a personale sanitario, i due sono stati rimessi in libertà su disposizione della Procura, che ha rinunciato al processo per direttissima in attesa di approfondire la dinamica dei fatti. Il cestista aveva appena finito di giocare nel match di Eurolega contro i francesi del Monaco quando, tornando a casa in macchina con la moglie incinta, ha trovato sulla sua strada un’ambulanza ferma per individuare il luogo da raggiungere per un intervento di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arrestati il cestista Vildoza e la moglie: botte a una paramedica

