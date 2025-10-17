Armi spesa record | per la Nato e nazionale non per l’Europa
Eccola la roadmap per la difesa presentata dalla Commissione Ue nella scadenza annunciata, giusto a una settimana dal prossimo vertice dei capi di stato europei a Bruxelles al cui tavolo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Nel 2024 la spesa in armi ha raggiunto i 2,7 trilioni di dollari, mentre il divario di finanziamento per gli obiettivi di sviluppo sostenibile resta di quattro trilioni l’anno. Per ogni dollaro investito in #pace, due vengono spesi in #guerra. Monsignor Caccia, osservator - facebook.com Vai su Facebook
Armi, la lista della spesa: pronti 140 miliardi. Nella previsione del ministero investimenti su aerei, navi e carri armati da qui a 15 anni: “Pronti ai conflitti, tutto in sicurezza”. @Snaporaz92 @salvini_giacomo - X Vai su X
La Nato è il mercato delle armi di Trump. Oltre 16 Stati pronti a fare acquisti per Kiev - Zelensky, atteso venerdì alla Casa Bianca, si aspettava di più ma i soldi ... Riporta huffingtonpost.it
La NATO fa shopping d’armi americane: Europa sempre più colonia di Washington - Dietro la solita retorica sulla “difesa comune” e sull’“unità del fronte occidentale”, si nasconde una realtà molto più scomoda: l’Europa si è trasformata in un mercato privilegiato per l’industria ... Come scrive tag24.it
La NATO discute di come acquistare le armi americane per l'Ucraina - Oltre 12 Paesi hanno aderito al piano di acquisti di armamenti statunitensi. Come scrive msn.com