Dopo l’uomo Giorgio Armani, per il gruppo che lui ha fondato e porta il suo nome inizia la stagione della continuità. La maison riparte da Giuseppe Marsocci (nella foto), nominato nuovo amministratore delegato del Gruppo Armani dal cda. Torinese, 61 anni, 35 di carriera nel lusso, 23 dei quali passati dentro la casa milanese, Marsocci è stato per anni l’uomo di fiducia del fondatore: discreto, leale, operativo, capace di tradurre la visione in impresa. Ora ne raccoglie l’eredità, nel momento più delicato della storia del marchio. La nomina, proposta all’unanimità dalla Fondazione Armani e approvata dal cda presieduto da Leo Dell’Orco, con Silvana Armani vicepresidente, rappresenta la volontà di preservare l’identità del gruppo, non di reinventarla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Armani, vince la continuità. Marsocci a capo del gruppo