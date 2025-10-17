Arezzo, 17 ottobre 2025 – . Domani, sabato 18 ottobre, ore 15 all’Hotel Etrusco l’incontro organizzativo dopo il Festival dell’Innovazione Urbana. Obiettivo: portare avanti un percorso di partecipazione, confronto e innovazione con cittadini e territori Dopo il successo del Festival dell’Innovazione Urbana, le liste civiche che hanno animato il dibattito politico aretino tornano a riunirsi. L’appuntamento è fissato per sabato 18 ottobre alle ore 15 all’Hotel Etrusco di Arezzo, dove la coalizione civica composta da Scelgo Arezzo, Con Arezzo - Lista delle Frazioni, Noi Oggi per Domani, Azione, +Europa e Ora! - Il coraggio dell’ovvio si ritroverà per fare il punto sul percorso comune e programmare i prossimi passi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo, le liste civiche rilanciano: idee e partecipazione per il futuro della città