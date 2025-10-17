Arezzo in arrivo 11 nuovi vigili del fuoco | la Cisl Fns ringrazia il Governo per la promessa mantenuta

Rafforzato il presidio aretino del Corpo nazionale A poco più di un mese dalla visita ad Arezzo del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, del prefetto Maddalena De Luca, capo del personale dei Vigili del Fuoco, e del capo del Corpo Eros Mannino, si concretizza la promessa fatta allora: 11 nuovi vigili del fuoco entreranno in servizio presso il Comando provinciale di Arezzo il prossimo 27 ottobre. “ Siamo estremamente soddisfatti – dichiara David Mencarelli, coordinatore Fns Cisl Arezzo – e desideriamo ringraziare il sottosegretario Prisco, il prefetto De Luca e il capo del Corpo per aver mantenuto la parola data. 🔗 Leggi su Lortica.it

