arena lancia Planet Water No Lanes la community senza confini per chi ama l’acqua

17 ott 2025

La nuova campagna. “Planet Water. No Lanes ” è molto più di una campagna: è una dichiarazione culturale e identitaria. Un invito aperto a tutti coloro che hanno un legame autentico con l’acqua — dagli atleti olimpici agli amatori, dai nuotatori in acque libere agli appassionati di piscine — a sentirsi parte di una comunità senza confini. Nessuna corsia, nessuna divisione, nessuna etichetta. In “Planet Water” l’acqua diventa uno spazio di libertà, dove ogni percorso è unico — modellato da emozioni, luoghi e ritmi personali — ma la passione è comune. Perché l’acqua non è solo sport: è un linguaggio universale, uno stile di vita. 🔗 Leggi su 361magazine.com

