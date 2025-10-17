Arena il vice di Maurizi | UniPomezia gara dura

Matteo Arena, ex calciatore del Gaeta e quasi 31enne, è il giovane vice allenatore che collabora con mister Agenore Maurizi. E’ lui a inquadrare il momento e il prossimo avversario, l’UniPomezia che l’Ancona affronterà domenica al Del Conero. Mister, come è arrivato ad Ancona? "Sono arrivato per mezzo di Maurizi, ero con lui già nel biennio Roma City, anche se l’ultimo anno non lo abbiamo finito. Ho cominciato con lui due anni fa, e dopo il percorso insieme ci siamo ritrovati qui ad Ancona". Perché ha sposato il progetto? "Oltre al fatto di seguire Maurizi e che mi piace lavorare con lui, sulla mia decisione ha pesato anche quello che mi ha detto lui, cioè l’importanza e l’ambizione della piazza di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

