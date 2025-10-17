Firenze, 17 ottobre 2025 - Passeggiare per le strade del quartiere, a Firenze, condividendo esperienze, osservando spazi e opportunità che la città è in grado di offrire. Il progetto 'Mumscapes', si legge in una nota, riprende vita e propone un ciclo di camminate partecipative, rivolte in particolare a futuri genitori ma anche a coloro che babbo e mamma lo sono diventati da poco, con bambini da 0 a 1 anno. L'obiettivo è favorire l'esplorazione dello spazio urbano con uno sguardo condiviso, raccogliendo osservazioni, esperienze e bisogni legati alla genitorialità. L'iniziativa è promossa dal Comune di Firenze, in collaborazione con i Quartieri, l'Istituto degli Innocenti e la Casa delle Donne, con il sostegno dell'Autorità regionale per la Partecipazione e il supporto di Urban Life, che gestisce il percorso partecipativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aree urbane, passeggiate per neo-genitori a Firenze