Area privata adibita a discarica | carabinieri sequestrano 4500 metri cubi di rifiuti
Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania, insieme a quelli del Nucleo Forestale di Pozzuoli, hanno individuato e sequestrato una vasta area privata adibita a discarica abusiva. I militari hanno accertato che nella frazione di Varcaturo, in un’area di circa 1500 metri quadrati, era stata allestita senza autorizzazione un’area di stoccaggio di rifiuti di ogni genere. Sul terreno, senza filtri che limitassero la percolazione nelle falde, erano accatastati circa 4500 metri cubi di rifiuti. Imbarcazioni in disuso non bonificate, parti meccaniche, plastica, metalli e materiali edili pericolosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
