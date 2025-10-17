Ardea assalto alla farmacia Bottari | caccia ai rapinatori in fuga
Ardea, 17 ottobre 2025 – Rapina pochi minuti fa alla farmacia Bottari, la più antica del territorio. Secondo le prime informazioni, alcuni malviventi avrebbero fatto irruzione nel locale riuscendo a fuggire subito dopo aver messo a segno il colpo. I carabinieri della Tenenza di Ardea, intervenuti tempestivamente, stanno effettuando i rilievi e raccogliendo le prime testimonianze per ricostruire la dinamica dell’episodio. L’area intorno all’esercizio è stata momentaneamente transennata per consentire le verifiche tecniche e le analisi delle immagini di videosorveglianza. Al momento non è ancora noto l’ammontare del bottino né se i rapinatori fossero armati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Voghera, assalto in farmacia: passante coraggioso strappa il bottino al rapinatore in fuga - Voghera, 17 agosto 2025 – Un passante coraggioso gli ha strappato letteralmente dalle mani il bottino, facendolo fuggire a mani vuote. ilgiorno.it scrive