Ardea assalto alla farmacia Bottari | caccia ai rapinatori in fuga

Ardea, 17 ottobre 2025 – Rapina pochi minuti fa alla farmacia Bottari, la più antica del territorio. Secondo le prime informazioni, alcuni malviventi avrebbero fatto irruzione nel locale riuscendo a fuggire subito dopo aver messo a segno il colpo. I carabinieri della Tenenza di Ardea, intervenuti tempestivamente, stanno effettuando i rilievi e raccogliendo le prime testimonianze per ricostruire la dinamica dell’episodio. L’area intorno all’esercizio è stata momentaneamente transennata per consentire le verifiche tecniche e le analisi delle immagini di videosorveglianza. Al momento non è ancora noto l’ammontare del bottino né se i rapinatori fossero armati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it