archivio del presente racconta la storia di bao publishing attraverso una mostra tre eventi incontri con gli autori e laboratori

BAO Publishing è la casa editrice protagonista della terza edizione di Archivio del presente, dopo Iperborea (2023) e il Saggiatore (2024). Archivio del presente è un progetto di Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, inaugurato nel 2023 e dedicato all’ editoria contemporanea, che racconta e raccoglie la storia di una casa editrice, fotografandola mentre si svolge. Il progetto è nato dalla convinzione che gli archivi editoriali comincino a formarsi prima del libro, mentre la lavorazione prevalentemente immateriale si compie. L’attenzione al contemporaneo deve diventare costitutiva dell’archivistica ed essere parte integrante dei compiti di una fondazione il cui scopo, dal 1979, è quello di «conservare e valorizzare la memoria del lavoro editoriale italiano e dei suoi protagonisti». 🔗 Leggi su Nerdpool.it

