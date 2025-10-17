Archivio del presente racconta la storia di BAO Publishing attraverso una mostra tre eventi incontri con gli autori e laboratori
BAO Publishing è la casa editrice protagonista della terza edizione di Archivio del presente, dopo Iperborea (2023) e il Saggiatore (2024). Archivio del presente è un progetto di Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, inaugurato nel 2023 e dedicato all’ editoria contemporanea, che racconta e raccoglie la storia di una casa editrice, fotografandola mentre si svolge. Il progetto è nato dalla convinzione che gli archivi editoriali comincino a formarsi prima del libro, mentre la lavorazione prevalentemente immateriale si compie. L’attenzione al contemporaneo deve diventare costitutiva dell’archivistica ed essere parte integrante dei compiti di una fondazione il cui scopo, dal 1979, è quello di «conservare e valorizzare la memoria del lavoro editoriale italiano e dei suoi protagonisti». 🔗 Leggi su Nerdpool.it
News recenti che potrebbero piacerti
, Venerdì 12 Ottobre 1984 Margaret Thatcher sopravvive a un attentato dell'IRA a Brighton, nel grande albergo che ospita il governo presente al congresso dei conservatori Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-sta - facebook.com Vai su Facebook
Mores et consuetudines canonice florentine”, il più antico manoscritto presente nel nostro archivio, risale alla prima metà del XIII secolo. Questo antichissimo tomo contiene direttive molto chiare sulle attività liturgiche e sull'organizzazione all'interno della Ca - X Vai su X
Il grande archivio digitale che racconta la storia recente di Cipro e dell'Egeo - Cipro e le isole greche dell'Egeo condividono profondi legami storici e culturali. Secondo it.euronews.com
L’Archivio Storico del Banco di Napoli si racconta in un nuovo podcast - Preziose memorie, che attraversano cinque secoli di storia economica e sociale del Mezzogiorno, raccontate in maniera coinvolgente e avvincente: con Archive Stories, un nuovo podcast in 12 episodi, i ... Come scrive exibart.com
Un archivio di storia a Ponte San Giovanni: racconta le vicende di un territorio e del suo sviluppo - Si va dall'iniziale negozio di legname all'industrializzazione nelle produzione di traversine per le ferrovie di tutto il mondo, fino all'apertura di un tabacchificio, dall'azienda agricola al cinema ... rainews.it scrive