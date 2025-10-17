Appuntamento al canile comunale per incontrare gli amici a quattro zampe

BRINDISI - La Brindisi Multiservizi Srl invita la cittadinanza a partecipare a iniziative specifiche organizzate in favore degli ospiti che risiedono presso il Canile Comunale.Domenica 19 ottobre prossimo è in programma una giornata dedicata agli amici a quattro zampe, evento organizzato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Argomenti simili trattati di recente

POLIZIA LOCALE. Appuntamento anagrafe canina L'appuntamento mensile ad Arzachena con il veterinario della Asl per impiantare il microchip ed effettuare la registrazione all'anagrafe canina è fissato: lunedì 13 ottobre 2025, alle ore 9:00, al canile muni - facebook.com Vai su Facebook

Lavori al Canile Intercomunale di Riccione: il restyling vale 88mila euro - L’obiettivo è rendere il canile più funzionale, sicuro e accogliente per animali, operatori e ... Come scrive chiamamicitta.it

Il canile può diventare un 5 stelle Rivoluzione alla struttura comunale per aumentare salute e adozioni - Investiti 300 mila euro per l’ammodernamento e i servizi a favore degli animali. Riporta lanazione.it

Canile di Cagliari: ecco Osso, dalla denutrizione alla ricerca di un padrone - Prosegue la campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampe del canile comunale di via Po 59, a Cagliari, Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal lunedì al sabato ... Riporta unionesarda.it