Appuntamento al canile comunale per incontrare gli amici a quattro zampe

Brindisireport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La Brindisi Multiservizi Srl invita la cittadinanza a partecipare a iniziative specifiche organizzate in favore degli ospiti che risiedono presso il Canile Comunale.Domenica 19 ottobre prossimo è in programma una giornata dedicata agli amici a quattro zampe, evento organizzato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

appuntamento canile comunale incontrareLavori al Canile Intercomunale di Riccione: il restyling vale 88mila euro - L’obiettivo è rendere il canile più funzionale, sicuro e accogliente per animali, operatori e ... Come scrive chiamamicitta.it

Il canile può diventare un 5 stelle Rivoluzione alla struttura comunale per aumentare salute e adozioni - Investiti 300 mila euro per l’ammodernamento e i servizi a favore degli animali. Riporta lanazione.it

Canile di Cagliari: ecco Osso, dalla denutrizione alla ricerca di un padrone - Prosegue la campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampe del canile comunale di via Po 59, a Cagliari, Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal lunedì al sabato ... Riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Appuntamento Canile Comunale Incontrare