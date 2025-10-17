Approvata la Manovra 2026 | Meloni Seria equilibrata e centrata su quattro priorità

Dayitalianews.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un Consiglio dei Ministri decisivo. Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio 2026, dopo oltre un’ora di riunione a Palazzo Chigi. La premier Giorgia Meloni ha definito la manovraseria, equilibrata e in continuità con le precedenti ”, sottolineando che il valore complessivo è di 18,7 miliardi di euro. “ Si concentra su quattro grandi priorità: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità ”, ha dichiarato Meloni, ringraziando la maggioranza per la compattezza e il lavoro svolto “guardando al risultato”. Famiglie al centro della manovra. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

approvata la manovra 2026 meloni seria equilibrata e centrata su quattro priorit224

© Dayitalianews.com - Approvata la Manovra 2026: Meloni, “Seria, equilibrata e centrata su quattro priorità”

Argomenti simili trattati di recente

approvata manovra 2026 meloniManovra 2026 approvata in Cdm: le novità su pensioni, taglio Irpef e nuovi bonus. Meloni: “Non c’è tassa su extraprofitti banche”, news in diretta - La Manovra 2026 è stata approvata in Cdm, in diretta le ultime notizie e novità dal Consiglio dei ministri per la prossima legge di bilancio ... fanpage.it scrive

approvata manovra 2026 meloniManovra 2026 approvata in Consiglio dei Ministri: tutte le novità della nuova legge di bilancio - Il Consiglio dei ministri terminato da poco ha dato il via libera alla manovra di bilancio, la quarta del governo Meloni, da 18 miliardi e mezzo, due miliardi in più di quanto previsto inizialmente. Secondo tg.la7.it

approvata manovra 2026 meloniManovra 2026, dal taglio dell'Irpef alle pensioni: ecco le misure approvate. Meloni: "Per le famiglie 1,6 miliardi in più" - Si tratta di una legge di bilancio "molto seria ed equilibrata, che va letta nel solco di quelle precedenti", ha spiegato la presidente del Consiglio ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Approvata Manovra 2026 Meloni