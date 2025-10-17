Approvata la Manovra 2026 | Meloni Seria equilibrata e centrata su quattro priorità
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un Consiglio dei Ministri decisivo. Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio 2026, dopo oltre un’ora di riunione a Palazzo Chigi. La premier Giorgia Meloni ha definito la manovra “ seria, equilibrata e in continuità con le precedenti ”, sottolineando che il valore complessivo è di 18,7 miliardi di euro. “ Si concentra su quattro grandi priorità: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità ”, ha dichiarato Meloni, ringraziando la maggioranza per la compattezza e il lavoro svolto “guardando al risultato”. Famiglie al centro della manovra. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
++Approvata la #Manovra, la premier #Meloni in conferenza stampa: "Una manovra seria, equilibrata, vale 18,7 miliardi di euro, più leggera di quelle precedenti, sui cui pesa la situazione complessiva. Nel 2026 le casse dello Stato verseranno 40 miliardi di eu - X Vai su X
La rottamazione quinquies è confermata nella manovra 2026, che verrà approvata domani in Consiglio dei ministri. Esulta Matteo Salvini, che della misura è il principale promotore - facebook.com Vai su Facebook
Manovra 2026 approvata in Cdm: le novità su pensioni, taglio Irpef e nuovi bonus. Meloni: “Non c’è tassa su extraprofitti banche”, news in diretta - La Manovra 2026 è stata approvata in Cdm, in diretta le ultime notizie e novità dal Consiglio dei ministri per la prossima legge di bilancio ... fanpage.it scrive
Manovra 2026 approvata in Consiglio dei Ministri: tutte le novità della nuova legge di bilancio - Il Consiglio dei ministri terminato da poco ha dato il via libera alla manovra di bilancio, la quarta del governo Meloni, da 18 miliardi e mezzo, due miliardi in più di quanto previsto inizialmente. Secondo tg.la7.it
Manovra 2026, dal taglio dell'Irpef alle pensioni: ecco le misure approvate. Meloni: "Per le famiglie 1,6 miliardi in più" - Si tratta di una legge di bilancio "molto seria ed equilibrata, che va letta nel solco di quelle precedenti", ha spiegato la presidente del Consiglio ... Riporta today.it