Approvata la Manovra 2026 | Meloni Seria equilibrata e centrata su quattro priorità

Un Consiglio dei Ministri decisivo. Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio 2026, dopo oltre un'ora di riunione a Palazzo Chigi. La premier Giorgia Meloni ha definito la manovra " seria, equilibrata e in continuità con le precedenti ", sottolineando che il valore complessivo è di 18,7 miliardi di euro. " Si concentra su quattro grandi priorità: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità ", ha dichiarato Meloni, ringraziando la maggioranza per la compattezza e il lavoro svolto "guardando al risultato". Famiglie al centro della manovra.

