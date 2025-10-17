Apple Watch 11 tra design e funzioni salva-vita | la nostra prova
Quando Apple presentò il suo primo Watch si capì subito che si trattava di qualcosa di rivoluzionario: un oggetto che cambiava il nostro rapporto con la salute, avendo da lì in poi uno strumento che poteva raccontarci il nostro stile di vita in tempo reale. Molti passi sono stati contati da allora, molte vite (sì, anche questo) sono state salvate, se pensiamo che in 9 anni – ovvero fine a fine 2024 – sono stati venduti nel mondo 230 milioni di pezzi e il rilevamento della fibrillazione atriale ha permesso di intervenire tempestivamente. E molti concorrenti sono arrivati sul mercato, perché l’orologio smart alla fine è diventato un accessorio indispensabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
