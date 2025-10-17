Apple TV si è presa la F1 negli Stati Uniti | esclusiva della piattaforma per 5 anni

Dday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via ESPN e dentro Apple con la sua piattaforma di streaming. Un accordo anche figlio della collaborazione con Liberty Media che ha portato alla realizzazione del film sulla F1 di Apple. 🔗 Leggi su Dday.it

