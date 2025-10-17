Appiano Gentile Inter | i preparativi in vista della Roma Parlano Chivu e Gasperini

Internews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Dopo il successo contro la Cremonese e la vittoria in Champions con lo Slavia Praga, la squadra di Chivu torna ad allenarsi in vista del match di Serie A contro la Roma, dopo aver pareggiato con l’Atletico Madrid in Libia. Indice dei Contenuti. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

appiano gentile inter i preparativi in vista della roma parlano chivu e gasperini

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: i preparativi in vista della Roma. Parlano Chivu e Gasperini

Altre letture consigliate

appiano gentile inter preparativiInter, il nerazzurro torna ad Appiano Gentile: salta l’ultima partita con la Nazionale - Niente partita con la Nazionale per il nerazzurro, che nelle prossime ore farà ritorno ad Appiano in vista dei prossimi impegni con l'Inter. Segnala spaziointer.it

appiano gentile inter preparativiDalla Lituania ad Appiano Gentile: Inter, Adomavicius brucia le tappe. Ecco chi è - Il giovane portiere classe 2009 sta facendo parlare di sè ad Interello, e quest'oggi si è allenato con la Prima Squadra ... Si legge su msn.com

appiano gentile inter preparativiRoma-Inter: Lautaro atteso domani ad Appiano Gentile - Nella giornata di domani l'Inter è attesa ad Appiano Gentile per preparare il big match contro la Roma di sabato 18 ottobre alle 20:45 (in onda su Sky Calcio). Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Appiano Gentile Inter Preparativi