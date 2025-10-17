Appello vescovi Cirielli | Un invito a riscoprire il bene comune e il dovere civico

Ho apprezzato l’appello della Conferenza Episcopale della Campania, che richiama il valore del voto come atto di responsabilità e speranza. In un tempo segnato dalla sfiducia, le parole dei Vescovi rappresentano un invito a riscoprire il bene comune e il dovere civico. Non dobbiamo perdere la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

