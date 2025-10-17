Appartamenti al posto dell' ex biblioteca comunale le opere saranno concluse a inizio 2026
Proseguono regolarmente i lavori di demolizione e ricostruzione del gruppo appartamenti di Ospedaletto, in via Borgata, che sorgeranno al posto dell’ex biblioteca comunale. L’intervento, promosso dal Comune di Coriano nell’ambito delle progettualità del Distretto di Riccione, rientra tra le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondisci con queste news
Saint-Nicolas - Le foliage, uno spettacolo di colori da vivere sul posto. Appartamenti vacanza dal Bistrot Gourmand (Contatti 328 1181152 - 329 7498140) http://www.lebistrotgourmand.it/ - facebook.com Vai su Facebook
Ospedaletto, appartamenti in via Borgata: proseguono i lavori all’ex biblioteca comunale - Proseguono i lavori di demolizione e ricostruzione del gruppo appartamenti di Ospedaletto, in via Borgata, che sorgerà al posto dell’ex biblioteca comunale. Riporta chiamamicitta.it
Appartamenti al posto dell’ex cinema - Annunciata ieri mattina, alla Darsena del Sale, la nuova vita che attende l’ex cinema Europa per il suo restauro e la sua rigenerazione. Da ilrestodelcarlino.it
Appartamenti al posto dell'ex cinema Corso, la proprietà: «Incontreremo Conte». E in via Panciera riparte la costruzione del complesso residenziale - Da una parte c’è un piano in rampa di lancio: la trasformazione dell’ex cinema Corso in una serie di appartamenti. Segnala ilgazzettino.it