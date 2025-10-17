Antologia della Vita e della Morte | il nuovo album di Irama recensione

Metropolitanmagazine.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla mezzanotte di oggi è uscito, nelle principali piattaforme, il nuovo  album di Irama   dal titolo  “Antologia della Vita e della Morte”  in cui figurano duetti con alcuni dei principali artisti del panorama musicale italiano tra cui  Achille Lauro  e  Giorgia.  A distanza di due anni dall’album  No Stress  Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, pubblica il suo nuovo progetto, composto da quattordici canzoni, ricco di nuove emozioni e collaborazioni con artisti del calibro di Giorgia, Achille Lauro ed Elodie. Il vincitore di Amici 17 ha annunciato l’uscita del nuovo album tramite un breve video sui social in cui avvisa il suo pubblico dell’arrivo di nuova musica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

antologia della vita e della morte il nuovo album di irama recensione

© Metropolitanmagazine.it - “Antologia della Vita e della Morte”: il nuovo album di Irama (recensione)

Altri contenuti sullo stesso argomento

antologia vita morte nuovoIrama, il nuovo album: "La musica ha bisogno di tempo e studio" - "Crescendo mi allontano dalla forma beat": il cantante presenta "Antologia della vita e della morte" ... Secondo rockol.it

antologia vita morte nuovoInstore tour di Irama: incontro e firmacopie del nuovo album Antologia della vita e della morte - 30 presso la libreria Mondadori Duomo di Milano, in piazza Duomo angolo via Mazzini, Irama incontra i fan e firma le copie del nuovo album Antologia della vita e ... Secondo mentelocale.it

antologia vita morte nuovoIrama: esce oggi il nuovo album “Antologia della vita e della morte” Lunedì sarà a Bari - Artista tra i più amati e riconoscibili della scena musicale italiana, capace di spaziare tra mondi ... noinotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Antologia Vita Morte Nuovo