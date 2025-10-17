Anticipazioni Verissimo | Sonia Bruganelli Giulio Golia e Carolina Marconi sono tra gli ospiti del weekend 18-19 ottobre

Nuovo weekend in compagnia di Verissimo, in onda sabato 18 e domenica 19 ottobre su Canale 5, condotto da  Silvia Toffanin. Verissimo, tutti gli ospiti del 18 e 19 ottobre. Sabato alle ore 16.30: A Verissimo, dopo i problemi di salute avuti negli ultimi anni, la nuova fase di vita di  Carolina Marconi. Silvia Toffanin accoglierà l’attore  Edoardo Purgatori, per parlare di suo padre, il grande giornalista  Andrea Purgatori, e presentare lo spettacolo teatrale di cui è protagonista: Brokeback Mountain. Inoltre, sarà ospite  Rosalinda Cannavò, in studio con mamma  Giusy  e la sua piccola  Camilla. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

