Anticipazioni Verissimo | Sonia Bruganelli Giulio Golia e Carolina Marconi sono tra gli ospiti del weekend 18-19 ottobre
Nuovo weekend in compagnia di Verissimo, in onda sabato 18 e domenica 19 ottobre su Canale 5, condotto da Silvia Toffanin. Verissimo, tutti gli ospiti del 18 e 19 ottobre. Sabato alle ore 16.30: A Verissimo, dopo i problemi di salute avuti negli ultimi anni, la nuova fase di vita di Carolina Marconi. Silvia Toffanin accoglierà l’attore Edoardo Purgatori, per parlare di suo padre, il grande giornalista Andrea Purgatori, e presentare lo spettacolo teatrale di cui è protagonista: Brokeback Mountain. Inoltre, sarà ospite Rosalinda Cannavò, in studio con mamma Giusy e la sua piccola Camilla. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
