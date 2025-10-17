Anticipazioni Tale E Quale Show tutte le imitazioni del 17 ottobre | Carmen Di Pietro sarà Celine Dion Le Donatella si trasformeranno in Paola e Chiara

Con nuove performance e trasformazioni, torna Tale e Quale Show, il varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Carlo Conti, in onda stasera 17 ottobre alle 21.30 su Rai 1. Nella puntata della scorsa settimana la vittoria è andata a Pamela Petrarolo che ha emozionato il pubblico con una grintosa interpretazione di Gianna Nannini in Meravigliosa creatura. Secondo posto per Tony Maiello-Mango e terzo per la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, rispettivamente Tommy Cash e Fiorella Mannoia. In testa alla classifica provvisoria c’è Maiello, ma con un vantaggio leggerissimo rispetto agli “inseguitori”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Anticipazioni Tale E Quale Show, tutte le imitazioni del 17 ottobre: Carmen Di Pietro sarà Celine Dion, Le Donatella si trasformeranno in Paola e Chiara

