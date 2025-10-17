Torna l’appuntamento più atteso del venerdì sera di Rai1: stiamo parlando ovviamente di Tale e Quale Show, condotto come sempre da Carlo Conti. La quarta puntata, in onda stasera, venerdì 17 ottobre, si preannuncia come sempre ricca di emozioni e incredibili trasformazioni che hanno reso il programma leader negli ascolti nella fascia del prime time. Con il quarto appuntamento la gara entra nel vivo: i concorrenti continuano a sfidarsi a colpi di trucco e tanto allenamento per conquistare non solo il podio settimanale, ma anche punti preziosi in vista della classifica finale. Tale e Quale Show, le imitazioni del 17 ottobre. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Tale e Quale Show del 17 ottobre, le imitazioni della quarta puntata