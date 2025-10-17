Anticipazioni Tale e Quale Show del 17 ottobre | le imitazioni della quarta puntata con Andrea Pucci quarto giudice

Quarto appuntamento con Tale e Quale Show: stasera, venerdì 17 ottobre, alle 21:30 su Rai1, Carlo Conti guida una puntata ad alta intensità con nuove trasformazioni, canto rigorosamente dal vivo e la presenza di Andrea Pucci come quarto giudice. La gara entra nel vivo: ogni esibizione pesa sul podio di serata e sulla classifica generale. Indice. Tale e Quale Show, anticipazioni 17 ottobre 2025: le imitazioni di stasera. Giuria e direzione musicale. Il punto sulla gara: come cambia la classifica. Quando e dove vedere Tale e Quale Show. FAQ Tale e Quale Show, anticipazioni 17 ottobre 2025. Tale e Quale Show, anticipazioni 17 ottobre 2025: le imitazioni di stasera. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Anticipazioni Tale e Quale Show del 17 ottobre: le imitazioni della quarta puntata con Andrea Pucci quarto giudice

Altre letture consigliate

Tale e Quale Show, anticipazioni quarta puntata di venerdì 18 ottobre 2025: imitazioni, concorrenti e sorprese #taleequaleshow https://blogsocialtv.com/tale-e-quale-show-anticipazioni-quarta-puntata-di-venerdi-18-ottobre-2025-imitazioni-concorrenti-e-sorpre - X Vai su X

Tale e Quale Show, le anticipazioni della terza puntata - Mauxa.com - facebook.com Vai su Facebook

Tale e Quale Show: le anticipazioni della puntata di venerdì 17 ottobre, questa sera su Rai1 - Oggi, venerdì 17 ottobre 2025, in prima serata su Rai1, quarto appuntamento con il talent show Tale e quale show condotto da Carlo Conti. Lo riporta comingsoon.it

Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 17 ottobre - Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 17 ottobre, su Rai 1 con Carlo Conti. Da tpi.it

Tale e Quale Show, arriva Andrea Pucci: anticipazioni, imitazioni e classifica della quarta puntata - Nuovo appuntamento con il talent di Carlo Conti: tutte le cose da sapere, le anticipazioni e le performance degli artisti di questa sera. Come scrive libero.it