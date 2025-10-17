Antella si alza il sipario con ’Giovani infelici’ di Pasolini

Attualità e diritti umani, violenza e informazione, spettacoli tout public e nuova drammaturgia. E poi la letteratura, con Dostoevskij, Perec, Tolstoj e l’omaggio ad Agatha Christie. Si conferma un occhio aperto sulla realtà la stagione del Teatro Comunale Antella, che fino a marzo presenta 25 appuntamenti sotto la direzione artistica di Riccardo Massai: il percorso – condiviso dal Comune di Bagno a Ripoli e la Fondazione Cassa di Risparmio – è attraversato da arte, socialità e partecipazione, con l’obiettivo di trasformare il presidio culturale in uno spazio di crescita per la comunità. Il programma si apre stasera con Pier Paolo Pasolini e ’Giovani infelici’, testo pubblicato postumo nel 1976 all’interno delle Lettere Luterane: teatro e danza tenuti insieme dalle coreografie di Angela Torriani Evangelisti e dalla regia di Riccardo Massai, che dirige un gruppo di interpreti giovanissimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

