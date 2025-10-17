Another Love replica puntata 17 ottobre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 17 ottobre – la soap turca Another Love. Nella puntata odierna Dogan scopre che è stato Ekrem con i suoi uomini a rapire Irfan e si ricorda che anche il padre di Leyla era coinvolto nell’incendio all’orfanotrofio e decide di ucciderlo. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 10 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
