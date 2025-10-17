Anni di violenze sessuali su una bimba di 10 anni | arrestato e condannato a 6 anni
Firenze, 17 ottobre 2025 - Condannato a 6 anni di reclusione dal tribunale di Pisa, in un processo in rito abbreviato, per avere compiuto reiteratamente, per anni, atti sessuali su una minore di 10 ann i. L’uomo, un cittadino italiano di 60 anni, è stato rintracciato dalla squadra mobile e arrestato. La condanna è definitiva. I poliziotti lo hanno scovato in provincia di Firenze dove aveva preso in affitto un modesto appartamento e dove si era trasferito vivendo senza praticamente avere alcun contatto con l'esterno. Secondo quanto ricostruito dalla questura pisana, l'uomo è stato rintracciato dopo una serie di accertamenti di natura tributaria che hanno permesso agli investigatori di individuare il contratto di locazione dell'immobile dove abitava. 🔗 Leggi su Lanazione.it
