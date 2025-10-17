Anna Foglietta stasera ad Alberobello Tracce di donna
Locandina. L'articolo Anna Foglietta stasera ad Alberobello "Tracce di donna" proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Scopri altri approfondimenti
A Roma la partita simbolica Italia-Palestina con Anna Foglietta e Paola Turci - X Vai su X
Celebrare la forza delle donne, sempre. Il 17 ottobre, al Cinema Teatro dei Trulli di Alberobello, Albea avrà l’onore di premiare Anna Foglietta in occasione della 14ª edizione di “Tracce di Donna”, con la nostra etichetta simbolo: LEI. Un vino che racconta l’ess - facebook.com Vai su Facebook
14ª Edizione di “Tracce di Donna”. Anna Foglietta ad Alberobello per dire NO alla violenza sulle donne - Durante la serata sarà conferito il Premio “Tracce di Donna ad Alberobello”, un riconoscimento simbolico rivolto a chi, con il proprio impegno umano, artistico o professionale, contribuisce a tenere v ... Come scrive agorablog.it
14ª Edizione di “Tracce di Donna”: Anna Foglietta ad Alberobello contro la violenza sulle donne - Il Comune di Alberobello presenta la 14ª edizione di “Tracce di Donna”, evento simbolo dedicato alla forza, al valore e alla voce delle donne, organizzato dall’Associazione “Da Betlemme ... Riporta giornaledipuglia.com
Anna Foglietta a Una, Nessuna, Centomila, il monologo per Gaza: «Se un bambino soffre, soffre il mondo intero, se un bambino muore, muore il mondo intero» - Durante il concerto benefico Una, Nessuna, Centomila, ideato da Fiorella Mannoia, volto simbolo della lotta contro la violenza sulle ... Lo riporta vanityfair.it