Angers-Monaco sabato 18 ottobre 2025 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Con una sola vittoria nelle ultime 5 partite il Monaco è fra le squadre che se la passavano peggio prima della sosta, e che quest’oggi sul campo dell’Angers cerca riscatto e punti. Gli Scoitses comunque non ridono, anzi: appena 2 punti fatti nelle ultime 6 gare con 2 gol segnati e 4 gare senza trovare la via del gol. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

