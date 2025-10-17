Angers-Monaco sabato 18 ottobre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Con una sola vittoria nelle ultime 5 partite il Monaco di Huetter è fra le squadre che se la passavano peggio prima della sosta, e che quest’oggi sul campo dell’Angers cerca riscatto e punti. Gli Scoitses comunque non ridono, anzi: appena 2 punti fatti nelle ultime 6 gare con 2 gol segnati e 4 gare senza trovare la via del gol. La . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ci sarà da attendere ancora un po’ prima di rivedere Paul Pogba in campo: il centrocampista ha accusato un problema muscolare e il rietro previsto per il match contro l’Angers è slittato - facebook.com Vai su Facebook
Ci sarà da attendere ancora un po’ prima di rivedere Paul Pogba in campo: il centrocampista ha accusato un problema muscolare e il rietro previsto per il match contro l’Angers è slittato 1/2 - X Vai su X
Pronostico Angers-Monaco: continua a non esserci storia - Monaco è una partita dell'ottava giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 19:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it scrive
Pronostico Angers vs Monaco – 18 Ottobre 2025 - Monaco della Ligue 1 si accende alla vigilia del match del 18 Ottobre 2025, in programma alle 19:00 allo Stadio Raymond- Da news-sports.it
Pronostico Angers-Monaco 18 Ottobre 2025: 8ª Giornata di Ligue 1 - Kopa, è una sfida cruciale in Ligue 1: scopri il pronostico, le quote e l'analisi dettagliata delle due squadre. Riporta bottadiculo.it