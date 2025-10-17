angelo turchini nel ricordo di amici e studiosi

Rimini rende omaggio oggi ad Angelo Turchini, con un convegno a cui prendono parte amici dello storico e studiosi. Turchini, scomparso l’11 giugno scorso all’età di 77 anni, è stato uno storico prolifico e un appassionato studioso. Dopo la laurea – conseguita all’Istituto di storia delle religioni dell’università di Padova – Turchini ha avuto una lunga e importante carriera di archivista e studioso. È stato accademico dell’università Cattolica di Milano prima, e degli atenei di Bologna e di Brescia poi. Per ricordare la figura di Turchini l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Rimini (di cui lo storico fu direttore dal 2010 al 2016) e la biblioteca Gambalunga, insieme a studiosi e amici, hanno organizzato due giornate di studi tra Rimini e San Leo, e oggi alla cineteca di Rimini (inizio alle 17) è in programma il secondo appuntamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

