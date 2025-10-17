Angelino out Rensch o Tsimikas? Sulle fasce un bel pezzo di Roma-Inter

E si è rivelata ben più di una semplice influenza di stagione quella che ha colpito Angelino quasi due settimane fa, non permettendogli di partire per la trasferta di Firenze. Una bronchite asmatica che non gli sta dando pace e che gli ha fatto saltare tutti gli allenamenti in gruppo durante la sosta, cosa che lo mette inevitabilmente in dubbio per il match contro l’Inter. Se la situazione dovesse migliorare potrebbe essere convocato, ma il suo utilizzo dal 1? sembra da escludere. Rensch e Tsimikas sono le alternative a disposizione di Gasperini, ma chi scegliere? Il greco il sostituto naturale di Angelino, ma ci sono dei fattori da considerare: il primo è il fatto di aver faticato con la sua Nazionale in queste settimane, mentre l’olandese ex Ajax è rimasto per tutto il tempo a lavorare a Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

