Angelino out Rensch o Tsimikas? Sulle fasce un bel pezzo di Roma-Inter
E si è rivelata ben più di una semplice influenza di stagione quella che ha colpito Angelino quasi due settimane fa, non permettendogli di partire per la trasferta di Firenze. Una bronchite asmatica che non gli sta dando pace e che gli ha fatto saltare tutti gli allenamenti in gruppo durante la sosta, cosa che lo mette inevitabilmente in dubbio per il match contro l’Inter. Se la situazione dovesse migliorare potrebbe essere convocato, ma il suo utilizzo dal 1? sembra da escludere. Rensch e Tsimikas sono le alternative a disposizione di Gasperini, ma chi scegliere? Il greco il sostituto naturale di Angelino, ma ci sono dei fattori da considerare: il primo è il fatto di aver faticato con la sua Nazionale in queste settimane, mentre l’olandese ex Ajax è rimasto per tutto il tempo a lavorare a Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Roma-Lille, Tsimikas bocciato all’intervallo ma Angelino resta in panchina: il motivo della scelta - Il greco è stato sostituito dopo una brutta prestazione e Gasperini manda in campo Rensch invece dello spagnolo La Roma gioca un brutto primo tempo contro il Lille, evidenziando difficoltà importanti ... Secondo calciomercato.it
Fiorentina-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: ballottaggio Tsimikas-Rensch - Il greco sarebbe la soluzione più logica, ma le ultime uscite non hanno convinto e l'olandese sta salendo nelle gerarchie ... Scrive msn.com