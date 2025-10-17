Angelina Mango torna a sorpresa con un nuovo album | di fronte alle critiche lei risponde con la musica

Vanityfair.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi un anno di silenzio la cantautrice torna con un album che parla di luci, di ombre e di demoni interiori da sconfiggere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Angelina Mango torna a sorpresa con un nuovo album: di fronte alle critiche, lei risponde con la musica

