È un ritorno che sa di rinascita quello di Angelina Mango, la giovane cantautrice che dopo mesi di silenzio torna a parlare – e a cantare – di sé. Nessuna anticipazione, nessuna promozione, solo un post e un album intero carico di verità: “Caramé”. Sedici tracce nate da un anno difficile, fatto di pause, paure e ricostruzione personale. Un disco che non chiede applausi ma ascolto, e che racconta, con voce sincera, la fragilità e la forza di una nuova Angelina. Leggi anche: “Ho una brutta notizia”. Lino Banfi, l’annuncio è inaspettato: tristezza infinita “Caramé”: una lettera a se stessa dopo un anno di silenzio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Angelina Mango, perché è sparita per un anno: i veri motivi (non detti)