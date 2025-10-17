Angelina Mango non vuole essere una star | in caramè mette alla prova la sincerità del pop e funziona
Angelina Mango pubblica a sorpresa il nuovo album caramè, un lavoro che si sforza di mettere da parte un'idea sbagliata di perfezione, mettendoci davanti a una forma di sincerità del pop. 🔗 Leggi su Fanpage.it
