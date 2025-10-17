Angelina Mango non vuole essere una star | in caramè mette alla prova la sincerità del pop e funziona

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelina Mango pubblica a sorpresa il nuovo album caramè, un lavoro che si sforza di mettere da parte un'idea sbagliata di perfezione, mettendoci davanti a una forma di sincerità del pop. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

angelina mango vuole essereAngelina Mango: un album a sorpresa per cantare la vita e scacciare i fantasmi - La cantautrice torna dopo un anno di silenzio con “caramé”, un disco urgente che ricorda Billie Eilish Genova - Segnala ilsecoloxix.it

angelina mango vuole essereAngelina Mango: «Non sono una star. Più affetto ricevo più sento di sbagliare» - Angelina Mango si racconta con sincerità nel suo nuovo album Caramè, uscito a sorpresa giovedì ... Da ilmessaggero.it

angelina mango vuole essereRecensione: ANGELINA MANGO – “caramé” - Un disco intimo e artigianale, dove fragilità e lucidità convivono in equilibrio precario. Secondo newsic.it

Cerca Video su questo argomento: Angelina Mango Vuole Essere