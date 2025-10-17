Angelina Mango è tornata con Caramé il suo nuovo album

Comingsoon.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caramé è il nuovo album di Angelina Mango, tornata ufficialmente al mondo della musica e chissà.anche per il prossimo Sanremo 2026?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

angelina mango 232 tornata con caram233 il suo nuovo album

© Comingsoon.it - Angelina Mango è tornata con Caramé, il suo nuovo album

Altre letture consigliate

angelina mango 232 tornataAngelina Mango &#232; tornata single: l’indizio nascosto nel nuovo album - Angelina Mango torna sulla scena ed è subito boom: tra le righe del nuovo album rispunta l'ipotesi che sia tornata single. Scrive donnaglamour.it

angelina mango 232 tornataCaramé &#232; il ritorno di Angelina Mango che dopo il silenzio vuole rimettersi al centro - A sorpresa la cantante rilascia «15 canzoni più una» che parlano di fragilità e degli affetti fondamentali che ti salvano ... Come scrive vogue.it

angelina mango 232 tornataAngelina Mango &#232; tornata: fuori l'album a sorpresa “caramé” - Angelina Mango non si faceva sentire da “Per due come noi”, il singolo multiplatino in duetto con Olly pubblicato a settembre 2024. radioitalia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Angelina Mango 232 Tornata