Anemone | recensione del film dei Day-Lewis il ritorno del padre e la nascita del figlio – Alice nella Città

Presentato in anteprima italiana nella sezione Alice nella Città 2025, in occasione della Festa del Cinema di Roma, dove lo abbiamo visto, Anemone segna un doppio evento cinematografico di rara intensità: il ritorno alla recitazione di Daniel Day-Lewis, dopo otto anni da Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, e l'esordio alla regia del figlio Ronan, che firma anche la sceneggiatura insieme al padre. L'incontro tra le due generazioni Day-Lewis si traduce in un'opera solenne, un film che vive di silenzi, sguardi e lente rivelazioni, e che fa della memoria e del perdono i suoi cardini più profondi.