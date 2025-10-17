Anemone la recensione | Daniel Day-Lewis è il pilastro su cui si appoggia il film del figlio Ronan
Uno degli attori più osannati della storia recente torna sul set dopo otto anni di iato per il film, ambizioso, diretto da suo figlio. La recensione di Anemone di Federico Gironi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
