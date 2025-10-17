Anemone la recensione | Daniel Day-Lewis e il peso della colpa | #AliceNellaCittà

Dopo tanta attesa è finalmente arrivato uno dei momenti che tutti quanti aspettavamo, nella sezione Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma 2025, viene presentato Anemone il film che segna l’esordio alla regia di Ronan Day-Lewis, figlio del tre volte premio Oscar Daniel Day-Lewis, che torna a recitare dopo anni di ritiro – l’ultimo film fu Il Filo Nascosto diretto da Paul Thomas Anderson nel 2017. Girato tra l’Irlanda e il Nord dell’Inghilterra, Anemone è un dramma cupo e personale che unisce il trauma collettivo dei Troubles (Il conflitto nordirlandese ) al senso di colpa individuale di chi è sopravvissuto alla violenza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

