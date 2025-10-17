Andrea Sempio cambia avvocato | spunta un nome dissequestro per Venditti | ‘La giustizia non è spettacolo’

Andrea Sempio volta pagina: l’indiscrezione di Selvaggia Lucarelli sul nuovo legale. Andrea Sempio, tornato suo malgrado al centro del caso Garlasco, avrebbe deciso di cambiare la propria difesa. Secondo Selvaggia Lucarelli, il nome più accreditato sarebbe quello dell’avvocato Liborio Cataliotti, volto noto del foro reggiano, già difensore in processi mediatici come Stamina, Calcioscommesse e del caso Saman Abbas, dove rappresenta lo zio della vittima, Danish Hasnain. In un post su X, la giornalista ha mostrato una foto di Sempio insieme a un uomo che somiglia proprio a Cataliotti: “Sembrerebbe la stessa persona fotografata con lui a Milano, ma non ci sono ancora certezze”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Andrea Sempio cambia avvocato: spunta un nome, dissequestro per Venditti: ‘La giustizia non è spettacolo’

