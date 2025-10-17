Andrea Pucci chi sono la moglie Priscilla Prado e l’ex moglie mamma della figlia Rachele

Priscilla Prado è legata al comico Andrea Pucci dal 2009 e non ha mai lavorato nel mondo dello spettacolo, anche visto che alla sua privacy sembra tenere talmente tanto da evitare il più possibile i riflettori. La moglie, di origini brasiliane, si occupa di moda ed è una consulente di stile e immagine, in particolare per la maison Botondi, un celebre brand milanese. La passione per il suo mestieri l’ha portata a prendere parte ad alcune puntate del programma di Rai 2 Detto Fatto. Da ricordare è anche il fatto che la Prado, all’età di 21 anni, ha avuto due figli da una precedente relazione: sono gemelli e si chiamano Luca e Giulia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Andrea Pucci, chi sono la moglie Priscilla Prado e l’ex moglie (mamma della figlia Rachele)

