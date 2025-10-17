Andrea Perroni in La fine del mondo al Teatro Puccini

Firenzetoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Perroni, protagonista di una carriera poliedrica tra cinema, televisione e teatro, torna in scena con "La fine del mondo". Reduce dal recente successo cinematografico in "Dove osano le cicogne" di Fausto Brizzi, Andrea Perroni torna alle sue radici teatrali con un'opera che promette di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Andrea Perroni Fine Mondo