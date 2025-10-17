Andrea Pazienza è morta la mamma Giuliana Di Cretico

San Benedetto (Ascoli), 17 ottobre – Era profondamente legata alla città di San Benedetto del Tronto, Giuliana Di Cretico, madre del sambenedettese Andrea Pazienza. Solo un mese fa la città ha omaggiato il grande fumettista, dedicandogli la ex via delle Tamerici, diventata Viale Andrea Pazienza, riconoscendo al grande artista la grandezza e il ruolo che ha svolto nell’ arte contemporanea. Cordoglio per la scomparsa dal sindaco Antonio Spazzafumo e dall’assessore alla cultura Lia Sebastiani: “Siamo sicuri di interpretare il sentimento di tutta la comunità sambenedettese nell’esprimere il cordoglio più sentito per la scomparsa della signora Giuliana Di Cretico, mamma di Andrea Pazienza”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

