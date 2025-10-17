Andrea Laszlo De Simone pubblica l’album Una lunghissima ombra
Andrea Laszlo De Simone pubblica il nuovo album Una lunghissima ombra, un’opera d’arte totale, intima e introspettiva. A sei anni di distanza dall’ultimo lavoro discografico e anticipato dai brani Un momento migliore, La notte e Quando Una Lunghissima Ombra non è soltanto il nuovo album di Andrea Laszlo De Simone, in uscita il 17 ottobre per 42 Records. Stratificando musica, letteratura, cinema e ispirazioni pittoriche per Una Lunghissima Ombra bisogna pensare in termini di gesamtkunstwerk: l ‘ultimo progetto artistico del musicista, compositore e chansonnier torinese si compone infatti di un disco e di un poema visivo fatto di “quadri filmici”, in cui si manifestano frammenti di (iper)realtà, di elementi naturali e di paesaggi urbani. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
