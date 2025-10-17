Andrea 17 anni vince premio fotografico mondiale con uno splendido scatto dalla duplice anima

Con la fotografia "After the destruction" il giovanissimo Andrea Dominizi di Velletri vinto lo Young Wildlife Photographer of the Year 2025, tra i più importanti concorsi fotografici al mondo. Nel suo scatto viene esaltata la contrapposizione tra la distruzione perpetrata dall'uomo e la resilienza di un piccolo, bellissimo insetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

